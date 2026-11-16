Катание на тюбингах может закончиться тяжёлыми травмами и даже гибелью ребёнка, поскольку управлять такой «ватрушкой» практически невозможно. Об этом в беседе с Life.ru предупредила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова, поддержав инициативу Госдумы о проведении уроков безопасного катания в школах.

По словам эксперта, главная опасность тюбингов заключается в отсутствии тормозов и возможности изменить направление движения. В отличие от обычных санок, надувную «ватрушку» ребёнок зачастую не может остановить даже ногами.

«На санках можно хотя бы ногами тормозить, а на ватрушках ты летишь уже куда летишь. Никакого управления со стороны того, кто находится в этом средстве, нет. И вот в этом, конечно, состоит главная опасность, которая может закончиться тяжёлыми травмами и летальным исходом», — объяснила Леткова.

Особенно опасны стихийные горки, спуск с которых заканчивается у автомобильной дороги, оврага или других препятствий. Ребёнок может заметить угрозу, но не успеть затормозить или изменить траекторию движения.

В связи с этим Леткова поддержала предложение депутата Госдумы Амира Хамитова проводить в школах специальные занятия по безопасности катания на тюбингах. Парламентарий ранее предложил организовать такие уроки с участием спасателей МЧС в последнюю учебную неделю декабря.

«С этой точки зрения предложение депутата о том, чтобы проводить обучающие уроки даже на базе школы, очень правильное, я считаю. И мы, как родители, безусловно его поддерживаем», — подчеркнула председатель ассоциации.

При этом, по её словам, одних занятий недостаточно. Местные власти должны регулярно проверять стихийные горки, особенно расположенные рядом с дорогами и другими опасными участками. Небезопасные спуски необходимо закрывать либо устанавливать ограждения, препятствующие катанию.

Леткова также призвала муниципалитеты создавать специальные оборудованные площадки для зимнего отдыха. Такие места должны быть доступны семьям с детьми, чтобы им не приходилось самостоятельно искать подходящие склоны.

«Это не те горки, которые люди сами раскапывают, а те, которые действительно безопасны. Об этом властям нужно обязательно заботиться, чтобы детям было где резвиться безопасным образом», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели десятилетней девочки во время катания на «ватрушке» в Иркутской области. Ребёнок съехал со стихийной горки на проезжую часть и попал под колёса грузовика. В результате ДТП девочка погибла, а находившийся рядом 12-летний мальчик получил травмы. Следователи возбудили уголовное дело.