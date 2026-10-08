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Опубликовано 8 октября, 11:19

«Летящий кит» пополнит флот: Япония спустила на воду новейшую ударную подлодку

Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

Обложка © Wikipedia / 海上自衛隊

Обложка © Wikipedia / 海上自衛隊

Япония спустила на воду седьмую ударную дизель-электрическую подводную лодку класса «Тайгэй». Церемония прошла 8 октября на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Кобе. Об этом сообщила корпорация.

Новую субмарину назвали «Сёгэй», что переводится как «Летящий кит». По данным Kyodo News, строительство обошлось примерно в 80,5 миллиарда иен. На церемонии присутствовали около 300 представителей Минобороны Японии и судостроительной отрасли.

Теперь подлодке предстоит пройти достройку, оснащение необходимым оборудованием и испытания. Передать её Морским силам самообороны Японии планируют в марте 2028 года.

Длина «Сёгэй» составляет 84 метра, ширина — 9,1 метра, а стандартное водоизмещение достигает примерно трёх тысяч тонн. Экипаж рассчитан приблизительно на 70 человек.

Субмарины класса «Тайгэй» приходят на смену кораблям предыдущего поколения «Сорю». Их главная особенность — литийионные батареи, которые позволяют дольше находиться под водой без подзарядки и повышают скрытность. Вооружение включает торпеды и противокорабельные ракеты Harpoon.

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Ранее Life.ru рассказывал о планах Японии оснастить подлодки дальнобойными крылатыми ракетами. Ещё в 2021 году сообщалось, что новое вооружение с дальностью до тысячи километров может появиться во второй половине десятилетия. Позднее стало известно об ускорении модернизации японских ракет «Тип-12». Тогда размещение таких ракет на субмаринах рассматривалось лишь как одна из возможных перспектив.

Больше новостей о современных вооружениях, боевых кораблях и военных разработках — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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