Лидеры экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены усилить роль объединения как площадки для разработки новых подходов к экономическому развитию. Участники саммита в китайском Шэньчжэне выступили за превращение форума в эффективную «фабрику идей». Соответствующее положение содержится в итоговой декларации.

Согласно документу, участники намерены содействовать развитию АТЭС не только как площадки экономического сотрудничества, но и как механизма выработки перспективных инициатив для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Под «фабрикой идей» понимается обмен опытом, поиск новых экономических решений и разработка подходов, которые впоследствии могут использоваться участниками объединения. Речь не идёт о создании отдельной организации или нового наднационального органа.

В АТЭС входят 21 экономика, включая Россию, Китай и США. Основными направлениями сотрудничества остаются международная торговля, инвестиции, развитие технологий и укрепление экономических связей.

На саммите 2026 года особое внимание уделялось инновациям, искусственному интеллекту, цифровой экономике и устойчивости торговых цепочек. Именно эти направления участники рассматривают как важные источники будущего экономического роста.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поддержал итоговую декларацию саммита АТЭС в Шэньчжэне. Российский президент подчеркнул, что форум должен сохранять объединительную роль в условиях усиливающейся фрагментации мировой экономики.