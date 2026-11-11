Самовольная капитальная пристройка может обернуться отказом в регистрации дачного дома, предупредил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, соответствие здания градостроительным требованиям и правилам безопасности проверяют и при обычном оформлении, и при дачной амнистии.

Расширение дома не должно приводить к превышению допустимых параметров. Парламентарий назвал препятствием для регистрации высоту более 20 метров или этажность свыше трёх этажей, если это нарушает установленные для территории нормы.

Значение имеет и расположение пристройки. Она не должна занимать соседскую землю или территорию общего пользования. При этом остаться внутри своего участка недостаточно: необходимо соблюдать отступы. Депутат указал на расстояние не менее трёх метров от жилого дома до соседского забора и не менее метра для хозяйственной постройки.

Нарушение отступа от красной линии улицы также помешает оформлению. Дополнительные ограничения действуют в охранных зонах газопроводов и линий электропередачи. Попавшую туда летнюю кухню нельзя зарегистрировать, если её строительство противоречит установленным запретам или ограничениям.

Основанием для отказа станут и грубые нарушения строительных либо противопожарных требований, создающие угрозу людям или соседним зданиям, подчеркнул собеседник RT.

Ранее дачникам напомнили о необходимости проверить границы участка в ЕГРН перед строительством дома. Ориентироваться только на существующий забор рискованно. Если координаты границ отсутствуют в реестре, потребуется кадастровый инженер, который проведёт измерения и подготовит межевой план.