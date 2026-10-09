Литовца поймали при попытке вывезти из России немецкий танк 1944 года по частям
В Калининграде задержали литовца с деталями танка стоимостью 1,17 млн рублей
Калининграде арестовали литовца за попытку вывезти детали немецкого танка. Обложка © «Макс»/ Калининградский областной суд
В Калининграде арестовали гражданина Литвы, которого подозревают в попытке переправить за границу детали немецкого танка 1944 года. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
По версии следствия, вечером 25 сентября мужчина вместе с сообщниками организовал незаконную перевозку частей исторической боевой машины через пункт пропуска «Чернышевское — Кибартай». Специалисты признали предметы культурной ценностью особого значения. Их рыночную стоимость оценили в 1 миллион 171 тысячу рублей.
Московский районный суд отправил иностранца под стражу до 7 ноября. Расследование уголовного дела о контрабанде продолжается.
Ранее Life.ru сообщал о пресечении попытки вывезти из России в Китай 455 советских наград, 37 архивных документов и бюст маршала Климента Ворошилова. Общая стоимость изъятых предметов превысила 600 тысяч рублей. В июле калининградские таможенники остановили контрабандистов, собиравшихся переправить в Литву 6,5 тысячи пачек сигарет на метеозондах. Двое мужчин подготовили для этого коробки с GPS-датчиками, которые планировали запустить из приграничного леса.
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