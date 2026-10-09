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Опубликовано 9 октября, 19:06

Литовца поймали при попытке вывезти из России немецкий танк 1944 года по частям

В Калининграде задержали литовца с деталями танка стоимостью 1,17 млн рублей

Калининграде арестовали литовца за попытку вывезти детали немецкого танка. Обложка © «Макс»/ Калининградский областной суд

Калининграде арестовали литовца за попытку вывезти детали немецкого танка. Обложка © «Макс»/ Калининградский областной суд

В Калининграде арестовали гражданина Литвы, которого подозревают в попытке переправить за границу детали немецкого танка 1944 года. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По версии следствия, вечером 25 сентября мужчина вместе с сообщниками организовал незаконную перевозку частей исторической боевой машины через пункт пропуска «Чернышевское — Кибартай». Специалисты признали предметы культурной ценностью особого значения. Их рыночную стоимость оценили в 1 миллион 171 тысячу рублей.

Московский районный суд отправил иностранца под стражу до 7 ноября. Расследование уголовного дела о контрабанде продолжается.

На Балтийской косе обнаружен редкий немецкий танк «Рысь» времён Второй мировой
На Балтийской косе обнаружен редкий немецкий танк «Рысь» времён Второй мировой

Ранее Life.ru сообщал о пресечении попытки вывезти из России в Китай 455 советских наград, 37 архивных документов и бюст маршала Климента Ворошилова. Общая стоимость изъятых предметов превысила 600 тысяч рублей. В июле калининградские таможенники остановили контрабандистов, собиравшихся переправить в Литву 6,5 тысячи пачек сигарет на метеозондах. Двое мужчин подготовили для этого коробки с GPS-датчиками, которые планировали запустить из приграничного леса.

Больше новостей о задержаниях, уголовных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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