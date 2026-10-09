Литовца поймали при попытке вывезти из России немецкий танк 1944 года по частям

В Калининграде арестовали гражданина Литвы, которого подозревают в попытке переправить за границу детали немецкого танка 1944 года. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По версии следствия, вечером 25 сентября мужчина вместе с сообщниками организовал незаконную перевозку частей исторической боевой машины через пункт пропуска «Чернышевское — Кибартай». Специалисты признали предметы культурной ценностью особого значения. Их рыночную стоимость оценили в 1 миллион 171 тысячу рублей.

Московский районный суд отправил иностранца под стражу до 7 ноября. Расследование уголовного дела о контрабанде продолжается.