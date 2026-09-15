В Литве заявили об отсутствии данных о подготовке России к нападению на Балтию
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У Литвы нет конкретных данных о подготовке России к военному нападению на страны Балтии, поэтому прямой конфронтации Москвы с НАТО сейчас не ожидают. Об этом главный советник президента республики по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил Delfi.
«У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на то, что Россия готовится к какой-либо конвенционной атаке на страны Балтии», — отметил он.
Матуленис при этом предостерёг от долгосрочных прогнозов. Ситуация, по его оценке, остаётся динамичной и способна быстро измениться. Поэтому литовским властям, считает советник, необходимо сохранять бдительность.
Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс опроверг заявление министра обороны Робертаса Каунаса о якобы растущей угрозе со стороны России. Глава правительства призвал тщательно взвешивать любые публичные заявления и не пугать людей. По его словам, уровень угроз кардинально не изменился, он просто существует. До этого Каунас заявил, что Россия якобы способна атаковать литовские объекты с помощью украинских дронов.
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