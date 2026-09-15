В Литве заявили об отсутствии данных о подготовке России к нападению на Балтию

У Литвы нет конкретных данных о подготовке России к военному нападению на страны Балтии, поэтому прямой конфронтации Москвы с НАТО сейчас не ожидают. Об этом главный советник президента республики по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил Delfi.

«У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на то, что Россия готовится к какой-либо конвенционной атаке на страны Балтии», — отметил он.

Матуленис при этом предостерёг от долгосрочных прогнозов. Ситуация, по его оценке, остаётся динамичной и способна быстро измениться. Поэтому литовским властям, считает советник, необходимо сохранять бдительность.