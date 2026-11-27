Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 1:0. Для действующих обладателей Кубка Гагарина эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Исход встречи определила единственная шайба, которую на 35-й минуте забросил нападающий железнодорожников Денис Алексеев.

До этого ярославцы дважды уступали тольяттинцам в нынешнем сезоне, не сумев поразить их ворота. Встреча 2 ноября завершилась победой «Лады» со счётом 1:0, а спустя четыре дня автозаводцы вновь оказались сильнее, на этот раз в серии буллитов.

Теперь в активе подопечных Дмитрия Квартальнова 45 очков после 30 матчей и второе место на Западе. Тольяттинская команда с 19 баллами по итогам 31 встречи занимает десятую строчку конференции. Следующий матч «Локомотив» проведёт 29 ноября в Череповце против «Северстали». «Лада» 1 декабря примет на домашнем льду челябинский «Трактор».

Ранее в ноябре ярославский «Локомотив» одержал пятую подряд победу над московским «Спартаком» в регулярных чемпионатах КХЛ. Та встреча стала рекордной по посещаемости среди столичных матчей лиги с начала сезона.