Ярославский «Локомотив» одержал пятую подряд победу над московским «Спартаком» в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевая встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу железнодорожников и установила рекорд посещаемости московских матчей нынешнего сезона.

Счёт уже на шестой минуте открыл нападающий гостей Егор Сурин, а незадолго до первого перерыва преимущество удвоил Данил Романцев. В начале второго периода Денис Алексеев отправил в ворота красно-белых третью шайбу. На 31-й минуте Сергей Лукьянцев сократил отставание хозяев, однако под конец встречи Рушан Рафиков установил окончательный результат.

Матч на столичной арене «Мегаспорт» собрал 10 265 зрителей. Это стало лучшим показателем посещаемости игр КХЛ в Москве с начала сезона-2026/27.

Последний раз «Спартак» обыгрывал ярославцев в регулярном чемпионате 4 февраля 2025 года, когда одержал гостевую победу со счётом 5:4. Команды также встречались в первом раунде прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, где «Локомотив» выиграл серию со счётом 4:1.

После очередного успеха ярославский клуб набрал 32 очка в 22 матчах и занимает вторую строчку Западной конференции. «Спартак» располагается на пятом месте, имея 28 баллов после 23 встреч. Следующие игры обе команды проведут 6 ноября: железнодорожники отправятся в гости к тольяттинской «Ладе», а красно-белые примут минское «Динамо».