Московский ЦСКА отыгрался с 0:2 и победил магнитогорский «Металлург» на его льду — 7:3. Встреча лидеров конференций регулярного чемпионата КХЛ завершилась четвёртой подряд победой армейцев.

После безголевого первого периода хозяева дважды отличились на 21-й минуте: забили Александр Сиряцкий и Никита Михайлис. ЦСКА ответил шайбами Максима Соркина и Павла Карнаухова, но Игорь Нечаев вновь вывел «Металлург» вперёд. Перед вторым перерывом Денис Гурьянов восстановил равенство — 3:3.

Третий период полностью остался за гостями. Гурьянов оформил дубль, затем забросили Николай Коваленко и Марат Хайруллин. Окончательный счёт установил Соркин, также записавший на свой счёт вторую шайбу. Матч стал для ЦСКА 1300-м в истории выступлений в КХЛ. О юбилейной отметке перед встречей сообщала лига.

Армейцы набрали 34 очка в 22 матчах и возглавляют Западную конференцию. «Металлург» сохранил первое место на Востоке — у магнитогорцев 36 очков после 24 игр. Обе команды проведут следующие встречи 5 ноября. ЦСКА отправится в Омск к «Авангарду», а «Металлург» примет нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее петербургский СКА одержал волевую победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы уступали со счётом 0:2 после первого периода, однако сумели переломить ход встречи и выиграли 4:3 благодаря дублю Василия Атанасова.