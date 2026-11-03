Петербургский СКА одержал волевую победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы уступали со счётом 0:2 после первого периода, однако сумели переломить ход встречи и выиграли 4:3 благодаря дублю Василия Атанасова.

Игра прошла 2 ноября в Казани. Хозяева открыли счёт на 12-й минуте усилиями Александра Хмелевского, а незадолго до первого перерыва Денис Зернов удвоил преимущество команды.

Во втором периоде петербуржцы ответили двумя шайбами. На 25-й минуте отличился Атанасов, а спустя пять минут Егор Савиков восстановил равновесие. Однако на 36-й минуте Семён Терехов вновь вывел казанцев вперёд.

Решающим стал заключительный отрезок встречи. Уже на 41-й минуте Данил Аймурзин сравнял счёт, а на 45-й Атанасов оформил дубль и принёс СКА победу. Последние 15 минут армейцы удерживали минимальное преимущество.

Для петербургского клуба эта победа стала второй за последние шесть матчей и первой в Казани за три года. СКА набрал 21 очко и расположился на девятом месте Западной конференции, тогда как «Ак Барс» с 24 очками сохранил четвёртую строчку на Востоке.

Следующие встречи обе команды проведут 4 ноября. Казанцы отправятся в гости к новосибирской «Сибири», а СКА сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». В другом матче игрового дня тольяттинская «Лада» минимально обыграла ярославский «Локомотив» со счётом 1:0 благодаря шайбе Андрея Алтыбармакяна.

Ранее Life.ru сообщал, что московский «Спартак» разгромил череповецкую «Северсталь» со счётом 5:1 и взял реванш за поражение накануне. Главным героем встречи стал Данил Пивчулин, оформивший дубль. Победа позволила красно-белым набрать 28 очков и подняться на третье место в Западной конференции КХЛ.