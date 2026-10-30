«Лада» обыграла «Авангард» со счётом 3:2 и выиграла третий матч в сезоне КХЛ

Тольяттинская «Лада» прервала серию из четырёх поражений подряд, одолев омский «Авангард» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашняя встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Для хозяев эта победа стала лишь третьей в 21 матче нынешнего сезона.

Счёт на 11-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев, однако уже на 12-й минуте Арсен Таймазов восстановил равновесие. Во втором периоде Бен Кинг реализовал большинство и вывел тольяттинцев вперёд, но вскоре Джошуа Ливо ответил точным броском при численном преимуществе гостей.

Заключительная двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, поэтому судьба встречи решилась в дополнительное время. На 62-й минуте Никита Сетдиков поразил ворота омичей и принёс «Ладе» долгожданную победу.

До этого тольяттинцы четыре раза подряд уступали на домашнем льду. Команда проиграла московскому «Динамо» (1:2 по буллитам), «Шанхай Дрэгонс» (0:2), «Сочи» (3:4) и владивостокскому «Адмиралу» (1:3). Последний раз «Лада» побеждала 15 октября, когда минимально обыграла петербургский СКА со счётом 1:0.

Несмотря на успех, тольяттинский клуб остаётся на последнем, 11-м месте Западной конференции, имея 11 очков после 21 встречи. «Авангард» с 21 баллом в 19 матчах занимает девятую строчку на Востоке.

Следующую игру омская команда проведёт 1 ноября в гостях против «Сочи». «Лада» 2 ноября отправится в Ярославль, где встретится с местным «Локомотивом».