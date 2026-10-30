«Спартак» разгромил «Северсталь» и взял реванш за поражение накануне

Московский «Спартак» одержал крупную победу над череповецкой «Северсталью» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевая встреча завершилась со счётом 5:1. Красно-белые взяли реванш за поражение, которое потерпели от этого же соперника днём ранее, и выиграли третье из четырёх очных противостояний нынешнего сезона.

Главным героем матча стал нападающий Данил Пивчулин, оформивший дубль. Он открыл счёт на 20-й минуте, а на 32-й вновь поразил ворота хозяев. До второго перерыва преимущество москвичей увеличили ещё два точных броска: на 36-й минуте отличился Александр Беляев, а спустя две минуты шайбу забросил Александр Пашин.

В начале заключительного периода Илья Котляров довёл счёт до 5:0. Череповчане сумели ответить лишь на 55-й минуте, когда гол престижа забил Илья Иванцов.

Для команд это была вторая встреча за два дня. Накануне «Северсталь» спаслась от поражения в концовке основного времени и победила по буллитам со счётом 3:2. Ранее в нынешнем чемпионате «Спартак» дважды обыграл череповчан в Москве — 8:0 в сентябре и 3:1 в октябре.

После победы красно-белые набрали 28 очков в 21 матче и поднялись на третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 26 баллами после 22 встреч занимает пятую строчку.

Следующий матч «Спартак» проведёт 1 ноября в гостях у нижегородского «Торпедо». Череповецкий клуб 3 ноября отправится на встречу с «Шанхай Дрэгонс».