Вратарь владивостокского «Адмирала» Никита Бояркин стал шестым голкипером в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на которого записали заброшенную шайбу. Причём для исторического достижения ему даже не пришлось бросать по воротам соперника. Курьёзный эпизод произошёл в матче против петербургского СКА, завершившемся победой хозяев со счётом 4:0.

На 54-й минуте армейцы получили численное преимущество и заменили вратаря шестым полевым игроком. Однако при розыгрыше шайбы хоккеисты СКА допустили ошибку, после чего она оказалась в пустых воротах петербуржцев.

Поскольку в хоккее автоголы не фиксируются, взятие ворот записывают на последнего игрока атакующей команды, коснувшегося шайбы. Им оказался Бояркин, который неожиданно пополнил список вратарей-бомбардиров КХЛ.

Как сообщили в пресс-службе лиги, голкипер «Адмирала» стал первым вратарём домашней команды, на которого записали гол в матче КХЛ. При этом он оказался четвёртым в истории турнира голкипером, получившим авторство заброшенной шайбы благодаря последнему касанию.

До Бояркина подобное достижение покорялось пяти вратарям. Последним был голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов, который в январе 2023 года отличился в матче против нижегородского «Торпедо». В отличие от нынешнего эпизода, тогда хоккеист сам отправил шайбу в пустые ворота соперника.

Остальные голы «Адмирала» в матче со СКА забили нападающие Егор Чезганов, Иван Янченко и Даниэль Усманов. Победа позволила владивостокскому клубу набрать 23 очка и подняться на шестое место Восточной конференции. Петербургская команда с 21 очком осталась девятой на Западе.

Ранее Life.ru рассказывал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без очков в матче против «Даллас Старз». Столичный клуб уступил сопернику со счётом 5:6, а российский форвард продлил безголевую серию до девяти встреч. При этом результативных баллов хоккеист не набирает уже шесть матчей подряд. Всего в нынешнем сезоне на его счету один гол и три передачи.