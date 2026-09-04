Лосось в России может подорожать из-за неудачной путины, но не сильно

Рекордно низкий вылов лосося в 2026 году вряд ли приведёт к обвальному росту цен на прилавках. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с Life.ru объяснил, что резко поднимать цены продавцам будет невыгодно из-за падающего спроса.

Исходя из этой динамики, спрос немножко падал, поэтому можно предположить, что слишком высоко поднимать цены сбытчикам будет невыгодно. Если рост и будет, то в пределах 0,7–1%.

По прогнозу эксперта, резкого скачка цен опасаться не стоит. В прошлые годы закупочная цена прирастала на 3–3,5%, а розничная — лишь на 1,5–2%. При нынешнем снижении объёмов сбытчики не смогут существенно поднять ценник без потери покупателей. К тому же оптовые цены уже выросли, и власти обсуждают меры поддержки рыбаков, чтобы сдержать инфляцию на внутреннем рынке. Хачатурян пояснил, что сезонные колебания вылова — естественный процесс, связанный с изменением путей миграции — в каких-то объёмах рыба больше идёт в сторону Японии.