Лосось в России может подорожать из-за неудачной путины, но не сильно
Экономист Хачатурян допустил рост цен на лосось на 0,7–1% из-за неудачной путины
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Рекордно низкий вылов лосося в 2026 году вряд ли приведёт к обвальному росту цен на прилавках. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян в беседе с Life.ru объяснил, что резко поднимать цены продавцам будет невыгодно из-за падающего спроса.
Исходя из этой динамики, спрос немножко падал, поэтому можно предположить, что слишком высоко поднимать цены сбытчикам будет невыгодно. Если рост и будет, то в пределах 0,7–1%.
По прогнозу эксперта, резкого скачка цен опасаться не стоит. В прошлые годы закупочная цена прирастала на 3–3,5%, а розничная — лишь на 1,5–2%. При нынешнем снижении объёмов сбытчики не смогут существенно поднять ценник без потери покупателей. К тому же оптовые цены уже выросли, и власти обсуждают меры поддержки рыбаков, чтобы сдержать инфляцию на внутреннем рынке. Хачатурян пояснил, что сезонные колебания вылова — естественный процесс, связанный с изменением путей миграции — в каких-то объёмах рыба больше идёт в сторону Японии.
Лосось к берегам Камчатки подходит в меньшем объёме. Он просто рождается в меньшем количестве.
В этом году объём добычи оказался критическим. По данным на начало сентября, вылов на Камчатке составил около 55 тыс. тонн, что стало самым низким результатом за последние 50 лет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал путину неудачной. Life.ru рассказывал, что вылов красной рыбы в этом году упадёт на треть. При этом президент Владимир Путин заявил, что знает о сложной ситуации с лососевой путиной.
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