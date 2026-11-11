Двоюродная сестра Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяна Федосеева не смогла сдержать слёз, вспоминая покойную актрису. На церемонии прощания с народной артисткой РСФСР она призналась корреспонденту Life.ru, что навсегда сохранит о родственнице самые тёплые воспоминания.

Сестра Федосеевой-Шукшиной расплакалась на прощании с актрисой. Видео © Life.ru

«Самой лучшей женщиной на свете», — сказала Татьяна Федосеева, расплакавшись во время разговора с журналистом, отвечая на вопрос, какой она запомнила Лидию Шукшину.

С Лидией Федосеевой-Шукшиной прощаются 11 ноября в Москве. Отпевание народной артистки РСФСР назначено в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронить актрису планируют на Новодевичьем кладбище рядом с её супругом, писателем и режиссёром Василием Шукшиным.

Актриса запомнилась зрителям по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…». За долгую карьеру она сыграла десятки ролей и стала одной из самых узнаваемых артисток советского кино.

Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. О её смерти стало известно 7 ноября. Последние недели артистка находилась в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем. Светлана Немоляева с болью отреагировала на смерть Федосеевой-Шукшиной. Актриса назвала уход коллеги потерей целого поколения артистов, оставивших заметный след в отечественном кинематографе.