«Лучше бы не приходил на работу»: Сомнолог напомнил Трампу о феномене презентизма из-за отказа от сна

Хронический недосып способен сделать человека более раздражительным и конфликтным, ухудшить концентрацию и способность понимать эмоции окружающих, а в долгосрочной перспективе ударить по сердечно-сосудистой системе и иммунитету. Поэтому, если президент США Дональд Трамп действительно регулярно жертвует сном ради работы, относиться к такому режиму стоит серьёзно. Об этом Life.ru рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Поводом для обсуждения режима американского лидера стали слова министра финансов США Скотта Бессента. На съезде Республиканской партии он противопоставил Трампа его предшественнику Джо Байдену, которого называли «сонным Джо», заявив, что нынешний президент «отказывается спать».

По словам Полуэктова, первые последствия нехватки сна человек ощущает уже днём. Падает внимание и концентрация, становится сложнее быстро принимать правильные решения, а вместе с этим растёт вероятность ошибок и несчастных случаев. Но для политика, ежедневно общающегося с десятками людей и принимающего серьёзные решения, особенно неприятным может оказаться другое последствие.

Показано, что невыспавшиеся люди более раздражительны, они хуже чувствуют других людей, у них хуже эмпатия. Это повышает напряжение в отношениях и увеличивает вероятность конфликтов. Михаил Полуэктов Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета

Страдает и эффективность работы. Полуэктов напомнил о феномене презентизма — ситуации, когда человек физически присутствует на рабочем месте, но из-за плохого самочувствия работает значительно хуже обычного.

«Когда в Канаде посчитали расходы, оказалось, что если человек приходит невыспавшимся и делает свою работу плохо, то в итоге лучше бы он не приходил. Лучше бы ему выплачивали больничный за его отсутствие, чем платить полную рабочую ставку за присутствие на рабочем месте, на котором он не вырабатывает продукт», — объяснил врач.

И если раздражительность и снижение работоспособности проявляются довольно быстро, то медицинские последствия хронического недосыпа способны накапливаться годами. По словам Полуэктова, исследования связывают постоянный дефицит сна с более высоким риском артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета.

Отдельная проблема — иммунная система. Сомнолог отметил, что у регулярно недосыпающих людей иммунная защита работает хуже, а в исследованиях недостаток сна связывали в том числе с более слабым иммунным ответом после некоторых вакцинаций. Научные обзоры действительно описывают связь дефицита сна с нарушениями иммунной функции и снижением эффективности иммунного ответа.

«Бессонница имеет медицинские последствия, которые не очень заметны сразу, но с годами они оказывают серьёзное влияние на продолжительность жизни человека. Так что Трампу к этому надо относиться серьёзно», — заключил Полуэктов.