Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность вывода российского ядерного оружия с территории республики в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Одним из условий может стать отвод западного ядерного вооружения от границ России.

«В процессе переговоров всё возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить — это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что первостепенными задачами остаются прекращение боевых действий на Украине, сохранение человеческих жизней и обеспечение стабильности в Европе. По его словам, Минск особенно заинтересован в достижении мира в силу географического положения республики.

Российское тактическое ядерное оружие начали размещать на территории Белоруссии в 2023 году по договорённости Москвы и Минска. При этом контроль над вооружением сохраняет российская сторона.

Ранее в МИД России уже называли условия для обсуждения вывода ядерного оружия из Белоруссии. Среди них — изменение политики США и НАТО в отношении России, а также вывод американского ядерного вооружения из Европы.