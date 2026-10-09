Лукашенко одобрил переход Гном Гномыча в сборную Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживал идею перехода 13-летнего фигуриста Александра Плющенко в национальную сборную республики. Об этом рассказал бывший главный тренер белорусской команды Олег Васильев.

«В этом вопросе у нас была даже полная поддержка от президента Республики Беларусь Александра Лукашенко», — заявил Васильев.

По словам специалиста, в Белоруссии хотели видеть сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в составе национальной команды. Родители юного фигуриста даже встречались с министром спорта страны Сергеем Ковальчуком.

Однако переход в итоге не состоялся. Васильев утверждает, что против выступил Белорусский союз конькобежцев, который наложил вето на смену сборной.

В результате Плющенко-младший выбрал Азербайджан. В мае 2026 года он получил спортивное гражданство страны сроком на пять лет, а российская федерация дала ему открепление.

Позднее Александр начал выступать за Азербайджан на международных турнирах. В сентябре он дебютировал на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре и занял 13-е место.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Его отец Евгений Плющенко объяснял решение желанием дать сыну возможность выступать на международной арене. Сам Гном Гномыч признавался, что мечтает выиграть несколько Олимпиад, как его отец.