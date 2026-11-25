Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в большей степени зависит от российского лидера Владимира Путина, чем тот от него. Об этом глава республики рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

По словам Лукашенко, он уже обсуждал с российским коллегой распространённое на Западе мнение о том, что белорусский лидер якобы влияет на решения Москвы. Президенты действительно согласовывают многие политические вопросы, однако это не означает, что один диктует другому, как поступать.

Особенностью своих отношений с Путиным Лукашенко назвал возможность в любой момент позвонить российскому президенту или приехать к нему на личную встречу.

«Могу сказать то, что не можете сказать ни вы, ни его подчиненные. Это важно», — пояснил глава республики.

В качестве примера Лукашенко привёл недавний саммит ОДКБ в Москве, где главы государств свободно общались на «ты» и шутили друг с другом. По его мнению, такой формат общения заметно отличается от того, как европейские политики ведут себя на встречах с президентом США Дональдом Трампом.

Белорусский лидер также призвал Запад отказаться от попыток возложить всю ответственность за украинский конфликт на Путина. Как утверждает Лукашенко, российский президент тщательно изучает доклады и выслушивает разные точки зрения, прежде чем принять важное решение.

Напомним, 10 ноября на встрече в Ново-Огарёве Лукашенко попросил Путина проконсультировать его по нескольким вопросам. Беседа президентов продолжалась три часа 50 минут, в том числе за домашним ужином. Как впоследствии рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили трёхсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби.