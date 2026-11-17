Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением военно-транспортного самолёта в Кемеровской области. Белорусский президент выразил сочувствие семьям погибших, сообщила пресс-служба главы республики.

В послании Лукашенко отметил, что известие о авиакатастрофе в районе села Ягуново вызвало глубокую скорбь в Белоруссии.

«От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших», — говорится в обращении.

Авиационное происшествие произошло 17 ноября неподалёку от Кемерова. По предварительным данным, потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, следовавший транзитом через регион. По последним данным, погибли 19 человек. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк прибыл на место катастрофы. Там развернули оперативный штаб, к работе привлекли сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и специалистов медицины катастроф.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной крушения Ан-12 в Кемеровской области могла стать утечка топлива. По предварительным данным, экипаж запросил аварийную посадку, но самолёт не смог добраться до аэропорта. Специалисты также рассматривают другие возможные технические неисправности.