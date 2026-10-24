Любителям средиземноморской диеты раскрыли пользу и вред артишоков

Артишок помогает поддерживать работу кишечника, однако при некоторых заболеваниях способен усилить неприятные симптомы, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По её словам, содержащиеся в продукте пищевые волокна полезны для пищеварения, а инулин служит питанием для полезных кишечных бактерий.

«А ещё артишок — это один из продуктов, составляющих средиземноморскую диету» — подчеркнула собеседница радио Sputnik.

Средиземноморский продукт представляет собой цветочный бутон растения семейства астровых. Он содержит антиоксиданты, витамины группы В, С и К, калий, магний, железо и фосфор. Однако эксперт предостерегла от попыток использовать артишок для лечения печени.

Также специалист не рекомендовала его при желчнокаменной болезни и аллергии на растения семейства астровых. При синдроме раздражённого кишечника артишок может спровоцировать вздутие и повышенное газообразование.

Выбирать стоит плотные бутоны без вялых листьев, гнили и тёмных пятен, хранить их лучше немытыми, во влажном полотенце в холодильнике не дольше пяти–семи дней.

Ранее диетолог рассказала, что свёкла может поддерживать здоровье сосудов и пищеварение благодаря клетчатке, минералам и антиоксидантам. Однако при пониженном давлении и заболеваниях желудка употреблять корнеплод следует с осторожностью.