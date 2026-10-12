Любителям тихой охоты рассказали, какие грибы можно собирать во второй половине осени

Грибной сезон ещё не закончился: во второй половине осени в лесах можно встретить фиолетовые рядовки, лисички, ежовики и зимние опята. Хотя богатым урожаем этот год не порадовал, отдельные находки продолжают удивлять любителей тихой охоты.

В начале октября лисички и ежовики попадались под берёзами, а зимние опята — на поваленной древесине. Там, где прошли дожди, сохраняется шанс найти осенние опята возле елей и берёз. Подосиновики тоже встречаются, однако многие уже червивые.

Есть и молодые дождевики, а также польские грибы. На деревьях появляются первые признаки роста серых вешенок. Летние опята на брёвнах преимущественно переросшие, поэтому рассчитывать на привычное летнее разнообразие уже не приходится, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности сбора грибов возле дорог, промзон и свалок. Даже съедобные виды способны накапливать вредные вещества. Незнакомые экземпляры специалисты советуют оставлять в лесу.