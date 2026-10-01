Не прячь лукошко: Миколог прогнозирует грибной бум после первых заморозков
Миколог Комиссаров предсказал новую волну вешенок, рядовок и опят
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Первые заморозки ещё не поставили точку в грибном сезоне: можно ожидать новую волну обыкновенных вешенок, фиолетовых рядовок и осенних опят. Об этом Life.ru рассказал кандидат биологических наук Никита Комиссаров, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
По оценке специалиста, недавнее похолодание было недостаточно продолжительным, чтобы остановить плодоношение этих грибов.
«Заморозки на днях были не очень сильные, и температура не опускалась ниже нуля надолго. Именно поэтому, как мне кажется, можно с уверенностью ожидать вторую волну плодоношения таких грибов, как вешенки обыкновенные, фиолетовые рядовки и осенние опята», — пояснил миколог.
Когда ночные температуры станут стабильно отрицательными, а днём сохранится плюс, состав находок изменится. По прогнозу Комиссарова, ближе к середине октября в лесах можно будет встретить зимние опята, осенние вешенки и зимние лисички. Поэтому время для сбора привычных осенних видов ограничено, но сама «тихая охота» ещё может продолжиться.
При этом эксперт предупредил об опасности грибов, которые пережили замораживание и последующее оттаивание. Некоторые из них начинают разрушаться и буквально превращаются в слизь. Такие экземпляры он советует не употреблять: помимо потери вкуса, в них могут начаться процессы гниения.
«Но это вовсе не значит, что грибной сезон заканчивается: после заморозков появятся другие грибы, пусть и других видов, но тоже съедобные», — рассказал Комиссаров.
Ранее Life.ru разобрал грибной сезон по месяцам и объяснил, от чего зависят сроки сбора. Единой даты его завершения нет: многое определяют влажность, температура почвы и продолжительность похолодания. В тёплую осень отдельные виды встречаются даже в ноябре.
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