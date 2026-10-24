Любовь через стенку: Психолог назвала плюсы и минусы гостевого брака

Жизнь супругов в соседних квартирах может быть комфортным форматом отношений, если её осознанно выбирают оба партнёра, считает клинический психолог Марианна Абравитова. По её словам, потребность в личном пространстве важно отличать от стремления избегать близости и ответственности.

Если человек уходит к себе после каждой ссоры и пропадает без объяснений, отдельное жильё становится способом уклониться от решения общих проблем. Такой союз может причинять боль партнёру, которому нужны постоянный контакт и совместный быт, пояснила собеседница «Вечерней Москвы».

Договорённости она посоветовала обсуждать заранее. Компромиссом могут стать несколько совместных ночей в неделю или отдельная комната в общей квартире. Соглашаться на гостевой брак в надежде со временем переделать партнёра специалист не рекомендует.