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Опубликовано 24 октября, 10:30

Любовь через стенку: Психолог назвала плюсы и минусы гостевого брака

Психолог Абравитова: Гостевой брак подходит только при согласии обоих партнёров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жизнь супругов в соседних квартирах может быть комфортным форматом отношений, если её осознанно выбирают оба партнёра, считает клинический психолог Марианна Абравитова. По её словам, потребность в личном пространстве важно отличать от стремления избегать близости и ответственности.

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Если человек уходит к себе после каждой ссоры и пропадает без объяснений, отдельное жильё становится способом уклониться от решения общих проблем. Такой союз может причинять боль партнёру, которому нужны постоянный контакт и совместный быт, пояснила собеседница «Вечерней Москвы».

Договорённости она посоветовала обсуждать заранее. Компромиссом могут стать несколько совместных ночей в неделю или отдельная комната в общей квартире. Соглашаться на гостевой брак в надежде со временем переделать партнёра специалист не рекомендует.

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Ранее психолог объяснил, что совместная ответственность помогает укреплять семью. Партнёрам посоветовали вместе принимать решения, уважать личные границы и не сводить конфликты к поиску виноватого.

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Борис Эльфанд
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