Любовь вместо страха: Родителям объяснили, как научить детей отбиваться от мошенников

Страх перед родительским гневом может помешать ребёнку обратиться за помощью, когда его обманывают мошенники, предупредила детский и семейный психолог Наталья Наумова. По её словам, аферисты используют боязнь потерять любовь близких и убеждают жертву скрывать происходящее от взрослых.

Особенно уязвимыми специалист назвала детей, привыкших беспрекословно подчиняться старшим. Уверенного голоса незнакомца, представившегося сотрудником полиции, ФСБ или банка, им бывает достаточно, чтобы начать выполнять указания. Требование хранить тайну такой ребёнок тоже может воспринять как обязательное.

Вместо безусловного послушания лучше развивать самостоятельность: разрешать детям аргументированно спорить, задавать вопросы и отказываться от неприятных или опасных просьб. При этом нужны и понятные ограничения: нельзя заходить к незнакомцам домой или уходить с ними в безлюдные места. Родителям важно заранее объяснить, что даже после передачи пароля или денег ребёнок может прийти к ним без страха.

«Только ребёнок, который знает, что его любят любым, и который умеет ориентироваться на свои собственные ощущения и факты, сможет вовремя почувствовать подвох и положить трубку», — заключила собеседница «Вечерней Москвы».