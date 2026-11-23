Китайская предпринимательница Элис Хуанг, состоявшая в романтических отношениях с бывшим генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, более года поддерживала связь с сотрудником Министерства государственной безопасности КНР. Контакты женщины отслеживали американские спецслужбы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными отчётами.

По сведениям издания, общение предпринимательницы с представителем китайской спецслужбы продолжалось с весны 2025 года до осени 2026-го. Этот период частично совпал с её романом с Дженсеном Хуангом, который в то время возглавлял одного из крупнейших мировых производителей процессоров для искусственного интеллекта.

Американская разведка также получила сведения о предполагаемом сотрудничестве делового партнёра Элис Хуанг, бизнесмена Кана Вэя, с той же китайской спецслужбой. По информации NYT, мужчину нередко представляли как супруга предпринимательницы.

Дополнительное внимание спецслужб привлекла деятельность сингапурской компании Megaspeed International, которой ранее руководила Элис Хуанг. Фирма закупала крупные партии передовых чипов Nvidia для дата-центров в Юго-Восточной Азии. Американские власти проверяют подозрения о возможных поставках части оборудования в Китай в обход экспортных ограничений.

Вместе с тем официального подтверждения того, что Элис Хуанг занималась шпионажем в интересах Пекина, нет. Генеральный прокурор США Тодд Бланш ранее заявил, что Министерство юстиции и ФБР пока не пришли к окончательным выводам о её предполагаемых связях с китайской разведкой.

Пекин отвергает обвинения в причастности предпринимательницы к шпионской деятельности. Представители Nvidia также ранее заявляли, что не располагают доказательствами утечки коммерческих секретов компании.

Скандал вокруг Элис Хуанг получил широкий резонанс после сообщений о её отношениях с Дженсеном Хуангом. Предприниматель признал супружескую неверность, а позднее покинул пост генерального директора Nvidia.