«Люди любят смотреть на уродцев»: Милонов объяснил популярность Игоря Синяка

Запретами не получится справиться с популярностью скандального контента, если не предложить аудитории ничего интересного взамен. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию вокруг квир-блогера* Игоря Синяка.

«Ну, люди любят смотреть на уродцев. И если он, мужик, ходит на каблуках, ну, явно какое-то что-то с ним не то. Не то», — заявил парламентарий.

Милонов признался, что творчество Синяка практически не попадало в его поле зрения. По мнению депутата, блогер не отличается особым талантом или оригинальностью. Однако он подчеркнул, что интересные личности могут привлекать внимание независимо от того, разделяет ли человек их взгляды.

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«Но когда человек интересный, то ничего не поделаешь», — отметил собеседник Life.ru.

Самого Синяка депутат считает временным интернет-феноменом, который вскоре может исчезнуть из информационного пространства. Поэтому, по его мнению, общественникам не стоит устраивать громкие кампании с требованиями запретить блогера и тем самым придавать ему дополнительную значимость.

«Если мы просто будем это запрещать, не предлагая ничего интересного, то ничего из этого хорошего не получится», — подчеркнул Милонов.

Вместо борьбы с отдельными интернет-персонажами парламентарий предложил сосредоточиться на создании собственного развлекательного контента, способного заинтересовать зрителей.

«Давайте лучше сами что-нибудь сделаем, хороший контент, веселый, смешной, и никакие тогда синяки на каблуках нам не страшны будут», — заключил депутат.

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