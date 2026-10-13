«Люди любят смотреть на уродцев»: Милонов объяснил популярность Игоря Синяка
Милонов назвал Синяка временной глупостью, призвав не раздувать его популярность
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Запретами не получится справиться с популярностью скандального контента, если не предложить аудитории ничего интересного взамен. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию вокруг квир-блогера* Игоря Синяка.
«Ну, люди любят смотреть на уродцев. И если он, мужик, ходит на каблуках, ну, явно какое-то что-то с ним не то. Не то», — заявил парламентарий.
Милонов признался, что творчество Синяка практически не попадало в его поле зрения. По мнению депутата, блогер не отличается особым талантом или оригинальностью. Однако он подчеркнул, что интересные личности могут привлекать внимание независимо от того, разделяет ли человек их взгляды.
Видео © Life.ru
«Но когда человек интересный, то ничего не поделаешь», — отметил собеседник Life.ru.
Самого Синяка депутат считает временным интернет-феноменом, который вскоре может исчезнуть из информационного пространства. Поэтому, по его мнению, общественникам не стоит устраивать громкие кампании с требованиями запретить блогера и тем самым придавать ему дополнительную значимость.
«Если мы просто будем это запрещать, не предлагая ничего интересного, то ничего из этого хорошего не получится», — подчеркнул Милонов.
Вместо борьбы с отдельными интернет-персонажами парламентарий предложил сосредоточиться на создании собственного развлекательного контента, способного заинтересовать зрителей.
«Давайте лучше сами что-нибудь сделаем, хороший контент, веселый, смешной, и никакие тогда синяки на каблуках нам не страшны будут», — заключил депутат.
Ранее Life.ru рассказывал о необычной татуировке с изображением Игоря Синяка в военной форме. Мастер из Волгограда набила клиенту портрет блогера под видом его героической прабабушки-пулемётчицы, якобы захватившей загадочную «Хермесовку». История стала продолжением интернет-мема с вымышленными родственниками — участниками Великой Отечественной войны. В итоге представительница ветеранской организации Зоя Ломакина призвала прокуратуру проверить тату-студию, назвав использование образа фронтовика в подобных шутках недопустимым. А председатель наблюдательного совета движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести ответственность за оскорбительные мемы с образами героев ВОВ, вплоть до уголовного наказания за повторные или особо тяжёлые нарушения.
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