«Люди нечасто пропадают бесследно»: Эксперт — о криминальной версии исчезновения Усольцевых

Люди редко бесследно пропадают в походах в посещаемых туристических местах, обычно их находят живыми или погибшими. Об этом РИА «Новости» рассказал член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края Владимир Попов, комментируя исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге.

«Бесследно в походах люди нечасто пропадают. Бывает, что пропадают, но находятся живыми или, к сожалению, находят тела — но в любом случае находят, потому что места достаточно посещаемые», — сказал он.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропала недалеко от посёлка Кутурчин год назад, 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись, с ними была собака породы корги. Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает криминал.

Ранее сообщалось, что шансы найти останки семьи Усольцевых у Манской «петли смерти» спустя год после исчезновения крайне малы. Сергей и Ирина с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года под посёлком Кутурчин в Красноярском крае по пути к горе Буратинка. Следствие считает основной версией несчастный случай, не исключая криминальной. Следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Андрея Чикатило, заявил, что криминальная версия пропажи наиболее вероятна: во время дождя семья могла зайти в дом к незнакомцам в ближайших населённых пунктах и стать жертвой преступления.