«Зашли в дом и не вышли»: Следователь по делу Чикатило заявил об убийстве Усольцевых
Следователь Яндиев допустил, что семья Усольцевых могла стать жертвой убийства
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Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой преступления после случайного конфликта с местным жителем. Такую версию высказал следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийного убийцы Андрея Чикатило.
По мнению силовика, в день исчезновения супруги вместе с ребёнком могли искать укрытие от сильного ливня и ветра. Он предположил, что туристы добрались до ближайшего населённого пункта и обратились за помощью в один из домов.
«Я думаю, они добрались до ближайшего населённого пункта и зашли в какой-то дом, откуда больше не вышли. Полагаю, они могли стать жертвами преступления. Скорее всего, возник конфликт», — рассказал в беседе с ТАСС Яндиев.
При этом следователь признал, что не располагает сведениями о возможном мотиве предполагаемого преступления. Он считает, что причиной трагедии могла стать ссора с человеком, которого семья встретила по пути.
Усольцевы пропали во время похода в Красноярском крае осенью 2025 года. Спустя год обстоятельства их исчезновения остаются невыясненными, а предположение Яндиева является одной из версий произошедшего.
Ранее Life.ru сообщал, что за год поиски Усольцевых возобновляли 11 раз. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к скале Буратинка 28 сентября 2025 года, после чего перестали выходить на связь. Первоначальная операция стала одной из крупнейших в истории Красноярского края. В ней участвовали более полутора тысяч спасателей, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев.
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