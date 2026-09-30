«Зашли в дом и не вышли»: Следователь по делу Чикатило заявил об убийстве Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой преступления после случайного конфликта с местным жителем. Такую версию высказал следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийного убийцы Андрея Чикатило.

По мнению силовика, в день исчезновения супруги вместе с ребёнком могли искать укрытие от сильного ливня и ветра. Он предположил, что туристы добрались до ближайшего населённого пункта и обратились за помощью в один из домов.

«Я думаю, они добрались до ближайшего населённого пункта и зашли в какой-то дом, откуда больше не вышли. Полагаю, они могли стать жертвами преступления. Скорее всего, возник конфликт», — рассказал в беседе с ТАСС Яндиев.

При этом следователь признал, что не располагает сведениями о возможном мотиве предполагаемого преступления. Он считает, что причиной трагедии могла стать ссора с человеком, которого семья встретила по пути.

Усольцевы пропали во время похода в Красноярском крае осенью 2025 года. Спустя год обстоятельства их исчезновения остаются невыясненными, а предположение Яндиева является одной из версий произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что за год поиски Усольцевых возобновляли 11 раз. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в поход к скале Буратинка 28 сентября 2025 года, после чего перестали выходить на связь. Первоначальная операция стала одной из крупнейших в истории Красноярского края. В ней участвовали более полутора тысяч спасателей, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев.