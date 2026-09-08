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Опубликовано 8 сентября, 13:57

Maersk прекратила работу с терминалом в Борисполе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Одна из крупнейших контейнерных компаний мира Maersk прекратила работу с терминалом в Борисполе Киевской области. Об этом сообщило украинское представительство международной судоходной и логистической группы A.P. Moller — Maersk.

«По операционным причинам «Мерск Украина» прекращает работу с терминалом в городе Борисполь оператора Bit Vantage LLC», — говорится в сообщении компании.

Пока неизвестно, по какой схеме в дальнейшем будут обслуживаться импортные грузы, ранее направлявшиеся через терминал. Клиентам, чьи заявки ещё не прибыли в Борисполь, находятся в пути или только готовятся к отправке, предложили обратиться в интермодальный отдел Maersk для получения дальнейших инструкций.

На Украине призвали не рассчитывать на работу черноморских портов до 2027 года
На Украине призвали не рассчитывать на работу черноморских портов до 2027 года

Ранее компания уже сокращала операции на Украине. В июле Maersk временно приостановила сервис через один из терминалов Черноморского рыбного порта в Одесской области из-за усиления ударов ВС РФ по инфраструктуре. Грузы, предназначавшиеся для Черноморска, тогда перенаправляли в румынскую Констанцу.

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшие черноморские порты Украины больше месяца практически не принимали крупные торговые суда. Среди них — Одесса, Черноморск и Южный.

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Александра Вишнякова
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