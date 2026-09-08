Одна из крупнейших контейнерных компаний мира Maersk прекратила работу с терминалом в Борисполе Киевской области. Об этом сообщило украинское представительство международной судоходной и логистической группы A.P. Moller — Maersk.

«По операционным причинам «Мерск Украина» прекращает работу с терминалом в городе Борисполь оператора Bit Vantage LLC», — говорится в сообщении компании.

Пока неизвестно, по какой схеме в дальнейшем будут обслуживаться импортные грузы, ранее направлявшиеся через терминал. Клиентам, чьи заявки ещё не прибыли в Борисполь, находятся в пути или только готовятся к отправке, предложили обратиться в интермодальный отдел Maersk для получения дальнейших инструкций.

Ранее компания уже сокращала операции на Украине. В июле Maersk временно приостановила сервис через один из терминалов Черноморского рыбного порта в Одесской области из-за усиления ударов ВС РФ по инфраструктуре. Грузы, предназначавшиеся для Черноморска, тогда перенаправляли в румынскую Констанцу.

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшие черноморские порты Украины больше месяца практически не принимали крупные торговые суда. Среди них — Одесса, Черноморск и Южный.