Магазин в городе Пугачёве Саратовской области, где продавали вяленую рыбу с возбудителями описторхоза, продолжает работу. Торговую точку не закрыли даже после выявления массового заражения людей, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Магазин работает, рыбу всю изъял Роспотребнадзор», — рассказал собеседник агентства.

При этом ограничения на продажу рыбной продукции сохраняются. После лабораторных исследований специалисты сняли с реализации 35 килограммов вяленого язя, в котором обнаружили паразитов. Торговлю остальной рыбой также приостановили.

По последним данным Роспотребнадзора, число пострадавших достигло 19 человек. Все они сообщили, что ели вяленую рыбу, приобретённую в магазинах сети «Пивзавод». Сейчас специалисты выясняют обстоятельства массового заражения и проверяют образцы продукции.

Описторхоз — паразитарная инфекция, которую вызывают плоские черви-сосальщики. Заразиться можно при употреблении сырой, недостаточно проваренной, прожаренной или неправильно просоленной рыбы семейства карповых. К нему относятся в том числе язь, лещ и плотва. Паразиты способны поражать печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути.

Ранее Life.ru сообщал о начале прокурорской проверки после первых случаев заболевания в Пугачёвском районе. Пугачёвская межрайонная прокуратура поручила проверить соблюдение санитарных требований и законодательства о безопасности пищевой продукции. По итогам проверки надзорное ведомство должно определить, есть ли основания для принятия мер прокурорского реагирования.