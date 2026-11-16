Если семья переоформит прежнюю ипотеку на новый льготный кредит по правилам, действующим с 1 октября 2026 года, пониженная ставка сохранится максимум на 15 лет, пояснил адвокат Алексей Журавлёв. По его словам, если продолжать платить по старому договору, и ставка, и срок льготы останутся прежними.

При рефинансировании заёмщик заключает новый договор, чтобы погасить предыдущий кредит. Если через 15 лет останется долг, проценты на него будут начислять по ставке, предусмотренной договором для периода без субсидии. Из-за этого ежемесячный платёж может вырасти. Банк обязан заранее раскрыть существенные условия, отметил собеседник RG.ru.

Ставка и максимальная сумма нового кредита зависят от числа детей и региона покупки жилья, уточнила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. В большинстве регионов семья с одним ребёнком может взять до 6 млн рублей под 10%, с двумя — до 8 млн под 8%. Для семей с тремя и более детьми лимит составляет 10 млн рублей. Ставка при трёх детях — 6%, при четырёх — 4%, при пяти и более — 2%.

В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки на два процентных пункта выше. С одним ребёнком можно получить до 12 млн рублей под 12%, с двумя — до 15 млн под 10%. Для семей с тремя и более детьми предельная сумма — 18 млн рублей, а ставки составляют 8%, 6% и 4% соответственно. Получить ставку 6% независимо от региона и числа детей можно, если сразу внести не менее половины стоимости жилья.

Есть и другой вариант: если за первый год семья оплатит 50% стоимости жилья или погасит половину суммы кредита, она сможет обратиться в банк за снижением ставки до 6%. Та же ставка предусмотрена для строительства частного дома, в том числе если кредит нужен на завершение стройки или на покупку участка под будущий дом.

Ранее в Минфине разъяснили, что по заключённым с 1 октября договорам снизить ставку можно и после рождения ещё одного ребёнка. Для этого семье нужно подать заявление в банк. Например, в Москве и Подмосковье после рождения второго ребёнка ставку можно снизить с 12% до 10%.