Имитированная икра не станет полноценной заменой натуральной, рассказала доцент Государственного университета управления Ирина Меркулова. По её словам, в таком продукте обычно мало белка и практически нет омега-3 жирных кислот, если производитель специально не добавил рыбий жир.

«Низкая калорийность не означает высокую пищевую ценность», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

Основу имитации составляют альгинат натрия и другие желирующие компоненты, а вкус и цвет обеспечивают добавки. Сами альгинаты разрешены к применению. Однако некоторые синтетические красители требуют предупреждения на упаковке о возможном влиянии на активность и внимание детей.

Кроме того, избыток соли нежелателен для людей с гипертонией и тех, кому необходимо ограничивать натрий. Специалист посоветовала присмотреться к натуральной икре щуки, минтая или трески. При покупке важно проверять состав, количество соли, дату изготовления и условия хранения.