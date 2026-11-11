Мало калорий и пользы: Назван главный подвох имитированной икры
Эксперт Меркулова: Имитированная икра уступает натуральной по пищевой ценности
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Имитированная икра не станет полноценной заменой натуральной, рассказала доцент Государственного университета управления Ирина Меркулова. По её словам, в таком продукте обычно мало белка и практически нет омега-3 жирных кислот, если производитель специально не добавил рыбий жир.
«Низкая калорийность не означает высокую пищевую ценность», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».
Основу имитации составляют альгинат натрия и другие желирующие компоненты, а вкус и цвет обеспечивают добавки. Сами альгинаты разрешены к применению. Однако некоторые синтетические красители требуют предупреждения на упаковке о возможном влиянии на активность и внимание детей.
Кроме того, избыток соли нежелателен для людей с гипертонией и тех, кому необходимо ограничивать натрий. Специалист посоветовала присмотреться к натуральной икре щуки, минтая или трески. При покупке важно проверять состав, количество соли, дату изготовления и условия хранения.
Тем временем белая икра начала дорожать вслед за красной, хотя дефицита рыбы для её производства нет. За год медианная стоимость продукции из минтая, сельди и других видов выросла на 11%.