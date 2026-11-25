Малофеев назвал декабрьский саммит G20 решающим для переговоров по Украине
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Предстоящий саммит G20 в Майами может стать ключевым рубежом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в авторской колонке «Зима нашей Победы».
По его оценке, после декабрьского саммита возможности для дипломатического урегулирования могут сократиться. Одной из причин предприниматель назвал изменение политического расклада в США после промежуточных выборов в Конгресс.
Малофеев предположил, что демократы будут добиваться расширения военной поддержки Киева, а европейские государства могут нарастить собственное производство вооружений.
В случае провала переговоров предприниматель выступил за дальнейшую военную эскалацию, включая применение тактического ядерного оружия.
Малофеев и прежде выступал с подобными предложениями. Ранее Life.ru сообщал, что учредитель «Царьграда» призывал завершить конфликт на Украине применением тактического ядерного оружия.
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