Предстоящий саммит G20 в Майами может стать ключевым рубежом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в авторской колонке «Зима нашей Победы».

По его оценке, после декабрьского саммита возможности для дипломатического урегулирования могут сократиться. Одной из причин предприниматель назвал изменение политического расклада в США после промежуточных выборов в Конгресс.

Малофеев предположил, что демократы будут добиваться расширения военной поддержки Киева, а европейские государства могут нарастить собственное производство вооружений.

В случае провала переговоров предприниматель выступил за дальнейшую военную эскалацию, включая применение тактического ядерного оружия.

Малофеев и прежде выступал с подобными предложениями. Ранее Life.ru сообщал, что учредитель «Царьграда» призывал завершить конфликт на Украине применением тактического ядерного оружия.