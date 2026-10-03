Покинувшие Россию во время спецоперации граждане могли подвергнуться вербовке западными спецслужбами. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал предприниматель и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

По его словам, этот фактор следует учитывать при решении вопроса о трудоустройстве таких людей на государственную службу или в государственные корпорации. Малофеев также считает, что необходимо принимать его во внимание, если вернувшийся человек планирует заниматься публичной деятельностью.

Предприниматель отметил, что в отношении каждого такого гражданина необходимо понимать, как с ним работали за рубежом и чьи интересы он может представлять после возвращения. Он допустил, что отдельные люди могли быть завербованы иностранными спецслужбами.

При этом Малофеев разделил трудовую и публичную деятельность. По его мнению, если человек после нескольких лет работы за рубежом возвращается и продолжает заниматься своей прежней профессией, это не должно становиться отдельным предметом ограничений.

Иную ситуацию глава «Царьграда» видит в случае выхода человека в общественное пространство. Он считает, что вернувшимся гражданам, которые хотят влиять на общественные процессы или учить других, следует ограничить такую деятельность.

«Должно быть ограничение», — заявил Малофеев.