Малофеев призвал проверять вернувшихся россиян перед допуском к госслужбе
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Покинувшие Россию во время спецоперации граждане могли подвергнуться вербовке западными спецслужбами. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал предприниматель и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев.
По его словам, этот фактор следует учитывать при решении вопроса о трудоустройстве таких людей на государственную службу или в государственные корпорации. Малофеев также считает, что необходимо принимать его во внимание, если вернувшийся человек планирует заниматься публичной деятельностью.
Предприниматель отметил, что в отношении каждого такого гражданина необходимо понимать, как с ним работали за рубежом и чьи интересы он может представлять после возвращения. Он допустил, что отдельные люди могли быть завербованы иностранными спецслужбами.
При этом Малофеев разделил трудовую и публичную деятельность. По его мнению, если человек после нескольких лет работы за рубежом возвращается и продолжает заниматься своей прежней профессией, это не должно становиться отдельным предметом ограничений.
Иную ситуацию глава «Царьграда» видит в случае выхода человека в общественное пространство. Он считает, что вернувшимся гражданам, которые хотят влиять на общественные процессы или учить других, следует ограничить такую деятельность.
«Должно быть ограничение», — заявил Малофеев.
Тема возвращения уехавших из России публичных людей уже становилась предметом публикаций Life.ru. Ранее издание рассказывало о российских артистах и блогерах, которые после отъезда за границу начали возвращаться к работе в России или искать возможности для восстановления прежней деятельности. При этом некоторые покинувшие страну знаменитости продолжали сохранять здесь деловые связи. Life.ru писал, что отдельные артисты и комики после переезда за рубеж не закрывали российские компании и продолжали вести бизнес через зарегистрированные в России структуры.
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