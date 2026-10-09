Манул Борис из красноярского «Роева ручья» зажировался до 5,7 кг

Манул Борис из красноярского парка «Роев ручей» продолжает готовиться к сибирской зиме и уже набрал 5,7 килограмма. Зажировка проходит под контролем специалистов, сообщили в зоопарке.

«Борис взвесился — 5,7 кг. <...> Разгоняется, но ещё не в пике формы. Для манула это не «ой, я поправился», это «я стратегически готовлюсь к выживанию в Сибири». Пик зажировки у Бориса в прошлом сезоне был около 6,4 кг. Нынешние 5,7 — это даже не финишная прямая, это только выход на дистанцию», — говорится в сообщении.

Набирать массу палласовы коты начинают перед холодами. Они запасают подкожный жир, одновременно их шерсть становится гуще — всё это помогает животным переносить низкие температуры.

До прошлогоднего максимума Борис пока не добрал около 700 граммов. Специалисты продолжают следить за его весом и состоянием во время сезонной подготовки к зиме.

Манул родился в Новосибирске в 2023 году, а в красноярский «Роев ручей» переехал в августе 2025-го. Уже в первый сезон на новом месте пушистый новосёл стал одним из любимцев посетителей.