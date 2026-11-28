Машину продал, а штрафы приходят: Как оспорить нарушения нового владельца
Юрист Елисеев: Продавец может прекратить учёт машины без согласия покупателя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если после продажи машины продолжают приходить штрафы с камер, стоит проверить, переоформил ли её покупатель, посоветовал юрист Матвей Елисеев. По его словам, пока в реестре ГАИ указан продавец, постановления выписывают на его имя. На него же начисляют транспортный налог.
У покупателя есть десять дней на регистрацию. Проверить, числится ли ещё машина за продавцом, можно в личном кабинете на «Госуслугах», а историю регистрации — по VIN на сайте ГАИ. Если покупатель так и не переоформил автомобиль, продавец вправе сам прекратить учёт.
Когда стороны подписали обычный бумажный договор, через десять дней после сделки продавец может прийти с оригиналом в ГАИ. Если договор оформили у нотариуса или через «Госуслуги», подать заявление можно сразу после продажи. Согласие покупателя в обоих случаях не требуется.
Чтобы оспорить штраф, важно показать, что к моменту нарушения машину уже передали покупателю. Одного договора может не хватить. К жалобе стоит приложить акт приёма-передачи с датой и временем, расписку об оплате или полис ОСАГО нового владельца. Жалобу примет руководитель подразделения, которое выписало штраф, или районный суд по месту нарушения, пояснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Напомним, транспортный налог за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Проверить сумму и убедиться, что налоговая учла положенные льготы, можно в личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах».