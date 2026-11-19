Американский предприниматель Илон Маск назвал жестокой и совершенно неприемлемой позицию, при которой любые действия против россиян считаются допустимыми из-за конфликта на Украине. Об этом миллиардер заявил во время интервью на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times.

По словам Маска, обсуждение украинского конфликта нередко сводится к упрощённому противопоставлению двух стран. При таком подходе Украина представляется исключительно положительной стороной, а Россия — отрицательной, что, по мнению бизнесмена, приводит к оправданию любых действий против россиян.

«Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция», — подчеркнул предприниматель.

Маск также призвал проявлять сочувствие к военнослужащим обеих сторон. Он отметил, что в ходе боевых действий гибнут молодые люди, у которых остаются родители, жёны и дети. По его мнению, человеческие потери нельзя оценивать исключительно через призму политических разногласий.

Отдельно предприниматель прокомментировал разногласия с украинскими властями по поводу использования спутниковой связи. По его словам, коммерческая система Starlink предназначена для гражданских задач и не должна применяться для наступательных операций с использованием беспилотников.

Маск также заявил, что военная система Starshield находится под контролем американского правительства, а решения о её использовании принимает Вашингтон.

Полную беседу предпринимателя с журналистом Эндрю Россом Соркиным, состоявшуюся 18 ноября, опубликовали в расшифровке интервью на саммите The New York Times DealBook.

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск резко раскритиковал сторонников продолжения украинского конфликта, назвав неприемлемой позицию тех, кто выступает за дальнейшее кровопролитие без реального плана урегулирования. Предприниматель неоднократно призывал искать дипломатический выход из противостояния.