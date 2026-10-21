Маск: Устроившего стрельбу в Остине уволили из Tesla за нападение на женщину

Мужчина, устроивший массовую стрельбу возле бара в американском Остине 1 марта, ранее работал на заводе Tesla и был уволен после нападения на сотрудницу. Об этом Илон Маск рассказал в интервью писателю Уолтеру Айзексону.

По словам предпринимателя, уроженец Сенегала Ндиага Диане трудился на предприятии Tesla в Техасе до декабря 2025 года. Во время одного из рабочих дней мужчина совершал молитву, разложив коврик на территории завода. Проходившая мимо женщина случайно наступила на него, после чего, как утверждает Маск, Диане жестоко на неё напал.

После случившегося руководство компании приняло решение об увольнении работника, сообщил бизнесмен. Спустя несколько месяцев бывший сотрудник устроил вооружённое нападение в центре Остина.

При этом о конфликте на заводе стало известно ещё весной. В марте 65-летняя сотрудница Tesla подала иск к компании, заявив, что Диане напал на неё во время молитвенного перерыва. Женщина обвинила автопроизводителя в неспособности обеспечить безопасность работников и потребовала компенсацию свыше миллиона долларов.

Само нападение возле бара Buford’s Backyard Beer Garden произошло ранним утром 1 марта 2026 года. Согласно уточнённым данным ФБР, в результате стрельбы погибли три человека, ещё 15 получили ранения. 53-летний Диане, получивший американское гражданство в 2013 году, был застрелен прибывшими полицейскими.

В мае ФБР сообщило, что следствие не обнаружило доказательств связи стрелявшего с иностранными террористическими организациями или получения им указаний извне. При этом установить окончательный мотив нападения правоохранителям не удалось. Расследование продолжилось.

Тема массовых вооружённых нападений в США остаётся актуальной. Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в начальной школе американского города Бенд в штате Орегон. По предварительным данным, жертвами стали трое детей и один взрослый. Предполагаемым нападавшим оказался 16-летний подросток, который также погиб. К расследованию подключилось ФБР.