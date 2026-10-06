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Опубликовано 6 октября, 10:11

Мастерство важнее паспорта: Почему России необходим опыт мирового спорта

Эксперт Малыгин: Российский спорт должен развиваться с учётом мирового опыта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российскому спорту необходим обмен опытом с зарубежными профессионалами для достижения высоких результатов, считает заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета «Синергия» Андрей Малыгин. По его оценке, новые тренировочные методики и идеи важнее гражданства специалистов.

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«Что касается России, то сейчас у нас работает несколько десятков иностранцев, прежде всего в игровых видах спорта. И это не только тренеры, но и узкопрофильные специалисты», — рассказал эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, иностранцев привлекают финансовые условия в российских клубах и федерациях, а также возможность готовить спортсменов высокого уровня. Сейчас среди приезжих профессионалов преобладают представители балканских стран, Азии и Латинской Америки. Продолжают работать и тренеры из Европы и Канады.

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Тем временем женская сборная России по волейболу получила путёвку на чемпионат мира 2027 года благодаря позиции в мировом рейтинге. Турнир пройдёт в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября.

Больше новостей о сборных, турнирах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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