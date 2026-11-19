Мать 22-летней девушки, погибшей в ДТП с участием воронежского священника Алексея Гончарова, отказалась от его извинений и помощи. Наталия дала понять, что встретиться с Турбобатюшкой готова лишь в суде, пишет воронежский портал 36on.

«Нам не о чем с ним общаться. В его помощи мы не нуждаемся и видеть не хотим. В суде увидимся», — ответила она.

Женщина рассказала, что в день трагедии уже виделась с Гончаровым в следственном отделе. Однако, по её словам, тогда никаких извинений от него семья не услышала. Теперь близкие погибшей Анны не хотят общаться со священником и принимать какую-либо поддержку, поскольку вернуть девушку это всё равно не поможет.

«Также мы не понимаем, для чего снимаются все эти видеообращения и на кого они направлены. Наверное, для судьи, чтобы потом сказать, что я всячески хотел помочь и загладить свою вину», — предположила мать погибшей.

Трагедия произошла утром 8 ноября на шестом километре трассы Бобров — Верхний Икорец — Ильича в Воронежской области. По предварительным данным полиции, 40-летний Гончаров за рулём Kia Stinger выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra, которым управляла 22-летняя Анна. Девушка скончалась на месте. В момент происшествия священник направлялся к месту службы в Борисоглебской епархии. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. 17 ноября Турбобатюшка записал видеообращение, в котором попросил помочь ему связаться с родственниками погибшей.