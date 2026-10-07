Мать семь месяцев держит сына вертикально из-за странной болезни

37-летняя немка Линда уже семь месяцев почти постоянно держит младшего сына вертикально — когда ребёнок лежит, его дыхательные пути могут перекрываться. Месяцами женщина даже спала сидя с малышом на руках, рассказала она немецкой газете Bild.

Проблемы начались практически сразу после рождения. Стоило положить малыша на спину или живот, как он начинал паниковать, резко двигать ногами и хрипеть. Поначалу врачи объясняли это адаптацией новорождённого, однако мать приобрела домашний монитор для контроля показателей ребёнка.

Через десять дней после родов прибор подал сигнал тревоги ночью. По словам Линды, сын сначала не реагировал, и только после повторной попытки привести его в чувство заплакал. После этого ребёнка вновь обследовали в больнице.

Медики обнаружили необычное утолщение и уплотнение основания языка. По имеющимся данным, когда малыш лежит, эта ткань смещается назад и может перекрывать дыхательные пути. Точная причина аномалии пока остаётся неясной.

В больнице ребёнку пытались облегчить дыхание при помощи маски и трубки, однако, по словам матери, он переносил их тяжело. После возвращения домой семья продолжила укладывать малыша только в приподнятом положении и стала искать специалистов самостоятельно.

Через соцсети Линда вышла на специалиста из Тюбингена, где применяется так называемая Тюбингенская дыхательная пластина. Специальная конструкция помогает удерживать язык впереди и не даёт ему перекрывать верхние дыхательные пути. В Университетской клинике Тюбингена такую методику используют, в частности, при последовательности Робена. Однако станет ли пластина подходящим долгосрочным решением именно для этого мальчика, пока неизвестно.

Сейчас семимесячный ребёнок уже ползает, подтягивается и пытается вставать. По словам матери, его сон также стал лучше, пока малыш находится в приподнятом положении.

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