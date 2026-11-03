Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна не поддерживает версию об убийстве сына. Она заявила, что согласна с официальным выводом: журналист погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает KP.ru.

По её словам, падение привело к травмам, несовместимым с жизнью. Среди них — черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга. Именно эти повреждения стали причиной смерти.

Медсестра Елена Базыль рассказала, что при поступлении в больницу у Соседова была сильно разбита голова и шла кровь изо рта. Такие детали подтверждают тяжесть состояния, но сами по себе не меняют официальную версию.

Life.ru отдельно разбирает вопрос, убили ли Сергея Соседова, и приводит известные сведения о падении и проверке следствия.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели Сергея Соседова после обращения его родственников. Музыкальный критик скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет после падения с лестницы в гостинице якутского Нерюнгри. Полученная травма головы оказалась смертельной, а предварительная экспертиза установила кровоизлияние и отёк мозга. Прощание с телеведущим состоялось 30 сентября в Москве, после чего его похоронили рядом с отцом в Подмосковье. Уже 31 октября мать журналиста Антонина Петровна рассказала, что сын не оставил завещания.