Мать Сергея Соседова после его ухода из жизни атакуют мошенники

90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна столкнулась с телефонными мошенниками после смерти сына. Аферисты пытаются войти в доверие к женщине, пользуясь её тяжёлым эмоциональным состоянием, сообщает kp.ru.

Звонящие располагают персональными данными пенсионерки, в том числе знают её домашний адрес. По словам Антонины Петровны, неизвестные представлялись сотрудниками Министерства культуры и страховых компаний, предлагали оформить выплаты и установить мемориальную табличку в память о Соседове.

«Это всё афера. Но я начеку, естественно», — отмечает женщина. Она сразу прекращает подозрительные разговоры и не сообщает собеседникам личную информацию.

После похорон сына Антонина Петровна практически перестала отвечать незнакомым людям. Она также придерживается правила, которому её научил Сергей: не пускать посторонних в квартиру и никому не открывать дверь. Из-за этого родственники скептически относятся к появляющимся в Сети новым интервью с матерью критика.

Женщина пока решила продолжать жить самостоятельно в квартире, которую делила с сыном. Рядом остаются родственники: старший сын Владимир, внучка Наталья и внук Алексей постоянно находятся с ней на связи и готовы помочь при необходимости.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для работы на конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Критик получил тяжёлую травму головы после падения в отеле, а врачам спасти его не удалось. Позднее организатор мероприятия рассказал, что момент падения попал на камеры наблюдения. По его словам, посторонних рядом не было. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай. С музыкальным критиком простились в Москве. После церемонии его похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.