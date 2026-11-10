Иностранные граждане, приезжающие в Россию на работу или постоянное проживание, должны адаптироваться к местной культуре и традициям, а не создавать замкнутые сообщества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Спикер Совфеда обратила внимание на опыт других государств, где недостаточный контроль за миграцией привёл к появлению обособленных сообществ. Она выразила мнение, что концепция мультикультурализма в ряде стран не оправдала себя.

«Люди, которые живут в нашей стране, они должны ассимилироваться в наш быт, в нашу культуру, в наши традиции, а не оставаться таким анклавом, который живёт сам по себе своей жизнью», — подчеркнула Матвиенко.

При этом председатель Совфеда призвала обеспечить законно работающим иностранцам достойные условия жизни. По её словам, работодатели должны отвечать за размещение приглашённых сотрудников, соблюдение их трудовых прав и своевременную выплату зарплаты. Матвиенко также выступила против злоупотреблений со стороны посредников, организующих нелегальную миграцию. Она подчеркнула, что иностранцы, соблюдающие российские законы и участвующие в развитии экономики, заслуживают уважительного отношения со стороны общества.

Совет Федерации, добавила спикер, готов содействовать принятию необходимых законодательных решений. Главной задачей она назвала создание прозрачной и законной системы миграции, учитывающей потребности российской экономики.