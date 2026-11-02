Жители стран Евросоюза не хотят, чтобы в их государствах повторились проблемы, с которыми столкнулась Украина, включая принудительную мобилизацию, ограничения на выезд и массовую эмиграцию. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской статье.

По оценке политика, происходящее на Украине стало для европейцев наглядным примером последствий политического кризиса. Он считает, что жители ЕС всё меньше доверяют собственным властям, опасаясь усиления ограничений и ухудшения условий жизни.

«Простые европейцы не хотят у себя украинских порядков», — написал Медведчук.

В подтверждение своих слов политик указал на волну молодёжных и социальных протестов, охватившую европейские страны. По его мнению, недовольство населения связано не только с внутренними экономическими проблемами, но и с политикой руководства Евросоюза в отношении украинского конфликта.

Медведчук также обвинил европейские элиты в нежелании добиваться прекращения боевых действий. Он утверждает, что продолжение противостояния приносит отдельным представителям власти финансовую и политическую выгоду. В числе последствий разрыва отношений с Россией политик назвал энергетические проблемы и ухудшение экономической ситуации в ЕС.

Масштабы недовольства в Европе действительно оказались значительными. Как рассказывал Life.ru, за одни выходные протесты охватили сразу семь европейских стран. Во Франции на улицы вышли около 320 тысяч человек, а число задержанных достигло 779. В Германии протестовали против дороговизны, сокращения социальных расходов и возможного возвращения военного призыва. При этом причины выступлений в разных странах существенно различались и далеко не всегда были связаны с Украиной.