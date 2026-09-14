Медведчук заявил об ослаблении позиций Зеленского на фоне укрепления РФ
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Позиции Владимира Зеленского ослабевают из-за охлаждения отношений с США, усталости Европы от конфликта и ухудшения экономической ситуации на Украине. Такое мнение ИС «Вести» высказал Виктор Медведчук.
Он отметил, что после контактов американских представителей с Москвой и Киевом Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным, но не стал звонить Зеленскому. По словам Медведчука, это стало одним из признаков изменения отношения Вашингтона к украинскому руководству.
«Киев всё чаще сталкивается не только с нехваткой средств, но и с нежеланием партнёров удовлетворять его новые запросы», — заявил политик.
Он также указал на сокращение финансовой поддержки и растущее недовольство западных государств затяжным конфликтом.
Медведчук считает малоперспективными предложения Зеленского о переговорах по энергетике и судоходству. По его мнению, такие инициативы не способны стать полноценной основой для урегулирования, особенно с учётом разногласий по условиям возможного соглашения.
Дополнительным препятствием остаётся вопрос размещения европейских военных на Украине. Владимир Путин ранее заявлял, что появление иностранных войск на украинской территории будет означать прямое участие соответствующих государств в конфликте с Россией.
В итоге, по оценке Медведчука, возможности Зеленского для манёвра сокращаются сразу на нескольких направлениях — в отношениях с США и Европой, экономике и урегулировании конфликта.
«Позиции украинского руководства на международной арене заметно ослабевают», — считает политик.
Ранее Виктор Медведчук заявлял, что Владимир Зеленский пытается одновременно демонстрировать Вашингтону готовность к миру, а европейским странам — способность продолжать боевые действия. По мнению политика, такая двойная позиция связана с изменением подхода западных партнёров к украинскому конфликту. В начале сентября американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры сначала с Владимиром Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Киеве.
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