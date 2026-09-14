Позиции Владимира Зеленского ослабевают из-за охлаждения отношений с США, усталости Европы от конфликта и ухудшения экономической ситуации на Украине. Такое мнение ИС «Вести» высказал Виктор Медведчук.

Он отметил, что после контактов американских представителей с Москвой и Киевом Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным, но не стал звонить Зеленскому. По словам Медведчука, это стало одним из признаков изменения отношения Вашингтона к украинскому руководству.

«Киев всё чаще сталкивается не только с нехваткой средств, но и с нежеланием партнёров удовлетворять его новые запросы», — заявил политик.

Он также указал на сокращение финансовой поддержки и растущее недовольство западных государств затяжным конфликтом.

Медведчук считает малоперспективными предложения Зеленского о переговорах по энергетике и судоходству. По его мнению, такие инициативы не способны стать полноценной основой для урегулирования, особенно с учётом разногласий по условиям возможного соглашения.

Дополнительным препятствием остаётся вопрос размещения европейских военных на Украине. Владимир Путин ранее заявлял, что появление иностранных войск на украинской территории будет означать прямое участие соответствующих государств в конфликте с Россией.

В итоге, по оценке Медведчука, возможности Зеленского для манёвра сокращаются сразу на нескольких направлениях — в отношениях с США и Европой, экономике и урегулировании конфликта.

«Позиции украинского руководства на международной арене заметно ослабевают», — считает политик.