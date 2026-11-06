Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что искреннее признание ошибок и раскаяние для американского миллиардера Илона Маска предпочтительнее судьбы предателя. Так политик в своем Telegram-канале прокомментировал слова бизнесмена, признавшего ошибочной передачу ВСУ возможностей спутниковой связи Starlink.

Медведев подчеркнул: несмотря на то что прозрение основателя SpaceX наступило слишком поздно, «понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудой». По оценке зампреда Совбеза, Маск стал фактическим участником вооружённого конфликта, поскольку его технологии длительное время применялись для нанесения ударов, в том числе по мирным жителям, и попытки разделить проект на гражданский Starlink и оборонный Starshield сути дела не меняют.

При этом политик указал на тяжёлое положение самого предпринимателя, которого затравили в США в духе эпохи маккартизма за антивоенную позицию и непокорность установкам Белого дома. Медведев резюмировал, что текущие попытки бизнесмена очистить репутацию вызывают закономерный скепсис, напомнив известную латинскую мудрость: «Mendaci homini ne vera quidem dicenti credimus» («Лжецу мы не верим, даже когда он говорит правду»).

Конфликт вокруг Starlink уже выводил разногласия между Медведевым и Маском на совершенно другой уровень. Как рассказывал Life.ru, 4 октября зампред Совбеза предупредил о риске настоящей космической войны из-за возможных действий против российской спутниковой группировки «Рассвет». Поводом стали предложения Киева ограничить работу российской системы через Международный союз электросвязи. Медведев тогда заявил, что попытка уничтожить отечественные спутники может повлечь ответные действия против американской орбитальной инфраструктуры. Он даже сравнил возможное падение спутников Starlink с игрушками, осыпающимися с засохшей новогодней ёлки. Спустя три недели сам Маск предупредил, что уничтожение спутников способно вызвать цепную реакцию столкновений на орбите. По оценке миллиардера, огромное количество образовавшихся обломков может сделать околоземное пространство практически непригодным для использования. Именно поэтому он настаивал, что Starlink должен сохранять гражданское назначение и не превращаться в инструмент наступательных военных операций.