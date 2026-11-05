Противники России вскоре сами будут просить о возвращении отечественных спортсменов на международные соревнования. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ ряда европейских хоккейных федераций играть против российской сборной.

В своём канале в MAX политик призвал не торопиться с возвращением на мировую спортивную арену. По его мнению, России стоит дождаться принципиальных изменений в отношении других государств, после которых они сами выступят за участие российских команд в международных турнирах.

«Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт. Уверен, такое время скоро наступит, ведь Россия — большая спортивная держава», — подчеркнул Медведев.