Медведев предрёк сожаление врагов России после отказа 7 стран играть с нашей сборной на ЧМ
Медведев уверен, что враги «униженно попросят» Россию вернуться в спорт
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Противники России вскоре сами будут просить о возвращении отечественных спортсменов на международные соревнования. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя отказ ряда европейских хоккейных федераций играть против российской сборной.
В своём канале в MAX политик призвал не торопиться с возвращением на мировую спортивную арену. По его мнению, России стоит дождаться принципиальных изменений в отношении других государств, после которых они сами выступят за участие российских команд в международных турнирах.
«Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт. Уверен, такое время скоро наступит, ведь Россия — большая спортивная держава», — подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза также заявил, что не разделяет восторга по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям. Он возмущён отношением к России со стороны Канады и других западных государств. По его оценке, в нынешних условиях выступления отечественных спортсменов обернутся постоянным нервным напряжением.
Ранее Life.ru сообщал о трудностях с возвращением сборной России на чемпионаты мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что по-прежнему не согласна с решением CAS о допуске российских команд. На данный момент 7 из 16 стран отказались играть со сборной России на ЧМ-2027 по хоккею.