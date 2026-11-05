Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не разделяет восторга по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные турниры. По его мнению, из-за отношения Канады и других стран участие отечественных спортсменов в соревнованиях обернётся постоянным нервным напряжением.

Свою позицию политик изложил в официальном канале в MAX. Особое возмущение у него вызвали заявления премьер-министра Канады Марка Карни, который ранее пообещал не допустить российских хоккеистов на молодёжный чемпионат мира.

«Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрёпкой», — написал Медведев.

Но премьер Канады ранее объявил, что российским игрокам не выдадут визы для участия в молодёжном мировом первенстве. Соревнования состоятся с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Карни подчеркнул, что Оттава самостоятельно принимает решение об ограничениях, независимо от позиции других государств. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.